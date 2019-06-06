2019-06-06T10:50:22+03:00
Общество

«Ростелеком», «МегаФон» и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G

Екатерина Семенова
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Компании «Ростелеком», «МегаФон» и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G, соединив накануне Петербургского международного экономического форума 2019 года Северную столицу и Хельсинки.

Мероприятие имеет яркую историческую параллель: 28 лет назад состоялся первый звонок по мобильному телефону в России. 9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в город-побратим Сиэтл.

Первый в России международный видеозвонок в сетях 5G ознаменовал начало практического применения сетей мобильной связи нового поколения. Президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки позвонили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентами Tele2 и «МегаФона». Звонок совершили генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

- 5G будет кровеносной системой для цифровой экономики. Потому, что от мобильной связи нового поколения зависит работа целого ряда новых бизнесов и направлений — интернета, вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности и многого другого. Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов: радиочастот, инфраструктуры. Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе. Первый шаг и показательный пример — создание совместного предприятия «Ростелекома» и «МегаФона», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

- Санкт-Петербург — это город великих событий и преобразований. Сегодня мы также становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Первый 5G звонок, который мы сегодня осуществили, символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны. Ведь технологии 5G — это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах, — уверен директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

- 5G кардинально изменит нашу отрасль, бизнес и индивидуальный опыт каждого пользователя. Эта технология позволит внедрить новые широкополосные приложения и откроет перед нами небывалые возможности. Nokia является лидером в области инновационных технологий 5G, и мы движемся в этом направлении быстрее, чем кто-либо. Мы хотим, чтобы заказчики Nokia первыми внедрили 5G на своих рынках. Мы очень рады партнерству с «МегаФоном», «Ростелекомом» в рамках данного проекта, использующего возможности решений из семейства Nokia Airscale для ускоренной подготовки российской отраслевой экосистемы к внедрению технологии 5G, — сказал Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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