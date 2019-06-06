2019-06-06T10:47:22+03:00
Происшествия

В Москве похитили саратовского бизнесмена и пытками требовали выкуп

Злоумышленники прятали его в Московской области
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту похищения человека, а также вымогательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, жертвой злоумышленников стал 31-летний бизнесмен.

По предварительной версии, предприниматель, чтобы решить проблемы с законом, обратился к знакомому. Тот вместо этого захотел завладеть деньгами коммерсанта. Он предложил ему приехать в Московскую область, где 31 мая заманил в арендованный дом.

Там жертву три дня пытали, требуя 7 млн рублей.

Бизнесмен убедил злоумышленников, что такой суммы у него нет, но часть денег в качестве выкупа сможет передать жена, живущая в Саратове.

2 июня вымогатели перевезли жертву в другой дом, также в Московской области, где оставили под охраной. Несколько человек на автомобиле похищенного приехали в Саратов за выкупом, но были задержаны, когда пришли в квартиру жены бизнесмена.

Двоих подозреваемых арестовали.

4 июня после спецоперации в Московской области сотрудники уголовного розыска двух регионов, а также России обнаружили похищенного бизнесмена живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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