В Москве похитили саратовского бизнесмена и пытками требовали выкуп
В Саратовской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту похищения человека, а также вымогательства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, жертвой злоумышленников стал 31-летний бизнесмен.
По предварительной версии, предприниматель, чтобы решить проблемы с законом, обратился к знакомому. Тот вместо этого захотел завладеть деньгами коммерсанта. Он предложил ему приехать в Московскую область, где 31 мая заманил в арендованный дом.
Там жертву три дня пытали, требуя 7 млн рублей.
Бизнесмен убедил злоумышленников, что такой суммы у него нет, но часть денег в качестве выкупа сможет передать жена, живущая в Саратове.
2 июня вымогатели перевезли жертву в другой дом, также в Московской области, где оставили под охраной. Несколько человек на автомобиле похищенного приехали в Саратов за выкупом, но были задержаны, когда пришли в квартиру жены бизнесмена.
Двоих подозреваемых арестовали.
4 июня после спецоперации в Московской области сотрудники уголовного розыска двух регионов, а также России обнаружили похищенного бизнесмена живым.
ИСТОЧНИК KP.RU