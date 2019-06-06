В Саратове снимут старый асфальт на улице Степана Разина
Там планируется отремонтировать 4 312 кв. м
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В Саратове сегодня, 6 июня, снимут старый асфальт на улице Степана Разина. Всего там планируется отремонтировать 4 312 кв. м.
- Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке 2-й Садовой улицы от Большой Садовой сегодня уложат асфальт, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Подготовительные работы также будут проводить на улице Елшанская.
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ИСТОЧНИК KP.RU