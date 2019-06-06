2019-06-06T09:49:06+03:00
Происшествия

В Саратове знакомая украла у пенсионерки 5 тыс. рублей

Злоумышленницу нашли в тот же день
Ольга Симонова
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В Саратове полиция вчера, 5 июня, нашла подозреваемую в краже у пенсионерки.

- С заявлением 59-летняя женщина пришла в 11:21 того же дня. Она рассказала, что в 10:00 у дома №18 по улице Ломоносова ее знакомая украла у нее 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 44-летнюю женщину, ранее отбывавшую срок за аналогичное преступление.

Она призналась в содеянном, у нее изъяли 5 тыс. рублей и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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