В Саратове знакомая украла у пенсионерки 5 тыс. рублей
Злоумышленницу нашли в тот же день
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В Саратове полиция вчера, 5 июня, нашла подозреваемую в краже у пенсионерки.
- С заявлением 59-летняя женщина пришла в 11:21 того же дня. Она рассказала, что в 10:00 у дома №18 по улице Ломоносова ее знакомая украла у нее 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 44-летнюю женщину, ранее отбывавшую срок за аналогичное преступление.
Она призналась в содеянном, у нее изъяли 5 тыс. рублей и выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU