2019-06-06T09:57:33+03:00
Общество

В Саратове скончался Заслуженный изобретатель РФ Дмитрий Усанов

Панихида состоится в 3-м корпусе СГУ
Екатерина Семенова
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Дмитрий УсановДмитрий Усанов
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В Саратове 5 июня скончался Дмитрий Усанов — заведующий кафедрой физики твердого тела, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный изобретатель РФ.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Национального исследовательского университета, Дмитрий Усанов умер на 76-м году жизни.

- С 1960-го года вся жизнь Д. А. Усанова связана с Саратовским университетом. Д. А. Усанов является автором более 400 научных работ, 200 изобретений, под его руководством защитились десятки кандидатов и докторов наук. Его научная, инновационная, изобретательская деятельность была тесно связана с промышленными предприятиями и медицинскими учреждениями Саратовского региона, — говорится в некрологе.

Сотрудники СГУ выразили соболезнования родным и близким Усанова.

Панихида состоится завтра, 7 июня 2019 года, в 11:00 в Большой физической аудитории 3-го корпуса СГУ (улица Университетская, 40).

ИСТОЧНИК KP.RU

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