Саратовец возмутился «бомжатником» на бульваре Рахова
Жители Саратова пожаловались на «бомжатник» в центре города.
Возмущенные граждане опубликовали анонимный пост в группе «Саратов онлайн», в котором рассказали, что бульвар по улице Рахова «оккупировали» бездомные.
- Одни бомжи! Оккупировали лавочки в самом центре, на шахматных столиках едят — выпивают, там же гадят. Иногда под себя. Прикармливают бродячих собак. Кто должен следить за чистотой и порядком? С ребенком идешь — он вопросы задает, да и просто рассадники инфекции: кашляют навзрыд, потом харкают, все вокруг оплевано туберкулезной мокротой, — говорится в сообщении.
По словам пользователя, больше всего бомжей располагаются на пересечении улиц Рахова и Ульяновская. Там же в изобилии валяются бутылки от боярышника.
Гражданин просит власти принять меры.
ИСТОЧНИК KP.RU