Саратовец возмутился «бомжатником» на бульваре Рахова

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-06T08:41:33+03:00

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Жители Саратова пожаловались на «бомжатник» в центре города.

Возмущенные граждане опубликовали анонимный пост в группе «Саратов онлайн», в котором рассказали, что бульвар по улице Рахова «оккупировали» бездомные.

- Одни бомжи! Оккупировали лавочки в самом центре, на шахматных столиках едят — выпивают, там же гадят. Иногда под себя. Прикармливают бродячих собак. Кто должен следить за чистотой и порядком? С ребенком идешь — он вопросы задает, да и просто рассадники инфекции: кашляют навзрыд, потом харкают, все вокруг оплевано туберкулезной мокротой, — говорится в сообщении.

По словам пользователя, больше всего бомжей располагаются на пересечении улиц Рахова и Ульяновская. Там же в изобилии валяются бутылки от боярышника.

Гражданин просит власти принять меры.

ИСТОЧНИК KP.RU