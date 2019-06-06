В Саратове мужчина избил до смерти квартиранта подруги, заподозрив его в обмане

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-06T08:38:52+03:00

Пьяному злоумышленнику казалось, что съемщик не будет платить за жилье

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В Заводском районе Саратова следователи завершили расследование в отношении 34-летнего ранее уже судимого местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть и в разбое.

- Следствие считает, что вечером 30 марта 2019 года женщина собиралась сдать комнату в коммуналке на улице Азина и позвала своего 34-летнего приятеля поприсутствовать при показе жилья, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

На просмотр прибыли двое мужчин. Один из них осмотрел жилище и сказал, что его все устраивает. Тогда владелица комнаты предложила новоиспеченному квартиранту «обмыть» это дело.

После распития мужчины решили не останавливаться, на улице нашли себе компанию и пошли пить к ним.

По пьяни 34-летний мужчина заподозрил квартиросъемщика в обмане. Якобы он не будет платить за жилье. Тот сказал, что это вранье.

Злоумышленника разозлило это и он на месте потребовал оплату. Денег у потерпевшего не было.

Тогда рецидивист ударил несколько раз мужчину по голове и отобрал мобильник в виде залога.

Хозяин жилища, в котором они пили, потребовал гостей уйти. Они вышли в подъезд, и злоумышленник продолжил бить жертву руками. Когда тот упал, он продолжил наносить удары ногами.

Только когда мужчина потерял сознание, нападавший вызвал «скорую». Избитого госпитализировали, но в больнице он скончался.

Уголовное дело из компетенции полиции перешло в органы СК.

Мужчину заключили под стражу, дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU