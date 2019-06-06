2019-06-06T08:40:01+03:00
Общество

В Саратове вода заливает улицу возле администрации

Местные жители говорят, что поток течет уже несколько дней [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Улицу Тракторная заливает водой. Фото очевидцыУлицу Тракторная заливает водой. Фото очевидцы
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Жители Кировского района Саратова жалуются на уличные реки.

- Течет вода по 2-му Украинскому проезду с начала недели, вытекая на проезжую часть на улице Тракторная, недалеко от администрации Саратовского района, — рассказал «КП-Саратов» очевидец.

Фото очевидца

Фото очевидца

На присланном горожанином видео действительно запечатлены потоки воды.

Реки воды на улицах Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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