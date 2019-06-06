В Саратове вода заливает улицу возле администрации
Местные жители говорят, что поток течет уже несколько дней [фото, видео]
Улицу Тракторная заливает водой. Фото очевидцы
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Жители Кировского района Саратова жалуются на уличные реки.
- Течет вода по 2-му Украинскому проезду с начала недели, вытекая на проезжую часть на улице Тракторная, недалеко от администрации Саратовского района, — рассказал «КП-Саратов» очевидец.
Фото очевидца
На присланном горожанином видео действительно запечатлены потоки воды.
Реки воды на улицах Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU