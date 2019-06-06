Григорий Сергеев стал и. о. ГФИ по Саратовской области
Ранее он занимал аналогичную должность в Удмуртии
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Временно исполняющим обязанности Главного федерального инспектора по Саратовской области стал Григорий Сергеев.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе полномочного представителя президента России в ПФО, такое решение принял полпред Игорь Комаров.
Ранее Сергеев уже исполнял обязанности ГФИ в Удмуртии.
Пост ГФИ по Саратовской области освободился после ухода Марины Алешиной, которая перешла на работу в СГУ, став проректором по непрерывному образованию.
ИСТОЧНИК KP.RU