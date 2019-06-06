2019-06-06T08:09:17+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина зарезал обидчивого гостя

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 36-летний мужчина.

Следствие считает, что вечером 22 марта он пригласил к себе в квартиру на проспекте Химиков приятеля. Во время застолья хозяин постоянно общался по телефону с женой, что не понравилось 40-летнему гостю.

Мужчины поссорились, и в какой-то момент владелец жилья не менее 11 раз ударил товарища ножом в шею, спину и живот.

Когда потерпевший скончался, злоумышленник испугался и начал ломиться к соседям, чтобы те помогли вызвать «скорую помощь» и полицию. Однако он был пьян и вскоре уснул в подъезде, где его и нашли правоохранители.

Во время следствия мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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