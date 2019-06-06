Панков: Везде вижу радость за проект, который реализует Володин

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-06T07:57:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Право, день сложился исторический. Проехал по объектам исторического наследия. Замечу, Володин не первый раз занимается историческими памятниками. Вспомните и музей Чапаева, и краеведческий музей Хвалынска, музей Петрова-Водкина. И областной краеведческий музей. Его решение о выделении 106,8 млн рублей на проектные работы решает несколько задач.

Главное, так масштабно никогда не подходили в области к сохранению исторических памятников. А это 20 объектов. В Саратове — музей Н. Г. Чернышевского, музей К. А. Федина, музей П. В. Кузнецова. В Балашовском районе — усадьба Пады. Музеи краеведения в Вольске и Хвалынске, картинная галерея в Вольске и другие памятники культуры.

Настолько широкий охват, что не было даже табличек для объектов у Мухина. У нас очень много известных ученых и краеведов, таких, как доктор архитектуры, профессор Надежда Александровна Попова. Она и книги свои показала, и техзадание выдаст проектантам.

Кстати, именно «Гражданпроект» получит заказ на эту сумму. Это и заработная плата, и важное направление для интеллектуального труда коллектива института.

Разговаривая с общественным советом памятников регионального значения — торгового дома Шмидтов и коммерческого училища в Балаково, еще раз увидел горящие глаза историков, энтузиастов. И тех, кто ценит красоту архитектуры, знакомит с ней жителей и туристов и гордится таким историческим наследием. Везде видел понимание и радость за такой масштабный проект, что реализует Володин с этой плеядой влюбленных в свой город и в свою работу профессионалов, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU