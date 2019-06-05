2019-06-05T22:46:35+03:00
Общество

Я повел себя как м***к: Сергей Минаев сообщил о смерти Бари Алибасова

Писатель тут же извинился за свои слова
Екатерина Семенова
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Бари АлибасовБари АлибасовФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Писатель Сергей Минаев в своем Telegram написал о смерти музыканта и продюсера Бари Алибасова.

- Умер Бари Алибасов – сообщил он.

Однако позже пресс-секретарь продюсера и музыканта опроверг его слова, заявив, что несколько минут назад разговаривал с Алибасовым.

Сразу появилось новое сообщение от Минаева.

- Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова. Я повёл себя как м***к, – написал он.

Сергей Минаев написал в Telegram о смерти Бари Алибасова и принес свои извинения

Сергей Минаев написал в Telegram о смерти Бари Алибасова и принес свои извинения

Напомним, вечером 4 июня музыкант и продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в реанимацию НИИ Склифософского. Он по ошибке выпил средство для очистки труб «Крот» и получил сильнейший ожог пищевода.

Завтра, 6 июня, у него день рождения - ему исполнится 72 года.

В одном из интервью Бари Алибасов признался, что считает Саратов своей второй родиной.

- В Саратове музыкальная культура значительно выше, чем в других городах, по крайней мере, так было в советское время, сейчас мне трудно судить... Отсюда вышли Марина Хлебникова, Женя Белоусов, Юрка Лоза, Андрей Разин, Сашка Шишинин с группой «Комбинация», — рассказал музыкант несколько лет назад во время гастролей группы «На-На» в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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