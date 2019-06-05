В Саратове камера безопасности помогла найти похитителей цветов с клумбы

СЕГОДНЯ 20:11 2019-06-05T20:16:02+03:00

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У жительницы Саратова ночью сорвали цветы на участке возле многоэтажного дома.

- Канны были выдраны у подъезда дома на Огородной, 78/90. Я всю зиму ухаживала за ними, чтобы прижились. И сейчас с надеждой ожидала, когда они распустятся. Но не случилось, – рассказала «КП-Саратов» Лидия.

Чтобы разобраться в инциденте и найти виновников, женщина обратилась в «Безопасный дом» за видеоархивом.

Как оказалось, в полдень 24 мая мимо дома прошли двое мальчиков. Они остановились у лавочки возле подъезда, а потом на видео попала часть процесса выдирания цветов. Уже в 12:01 камера зафиксировала одного из мальчишек с цветком в руке, а через несколько секунд в объектив попадает второй.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="928" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/712851" frameborder="0"></iframe> Дети вырвали цветы у подъезда.

- Приятно была удивлена, что камеры работают и что в действительности можно посмотреть, что происходило некоторое время спустя! – отметила Лидия.

Благодарит «Безопасный дом» за предоставленное видео.

ИСТОЧНИК KP.RU