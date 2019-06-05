В Саратове камера безопасности помогла найти похитителей цветов с клумбы
У жительницы Саратова ночью сорвали цветы на участке возле многоэтажного дома.
- Канны были выдраны у подъезда дома на Огородной, 78/90. Я всю зиму ухаживала за ними, чтобы прижились. И сейчас с надеждой ожидала, когда они распустятся. Но не случилось, – рассказала «КП-Саратов» Лидия.
Чтобы разобраться в инциденте и найти виновников, женщина обратилась в «Безопасный дом» за видеоархивом.
Как оказалось, в полдень 24 мая мимо дома прошли двое мальчиков. Они остановились у лавочки возле подъезда, а потом на видео попала часть процесса выдирания цветов. Уже в 12:01 камера зафиксировала одного из мальчишек с цветком в руке, а через несколько секунд в объектив попадает второй.
Дети вырвали цветы у подъезда.
- Приятно была удивлена, что камеры работают и что в действительности можно посмотреть, что происходило некоторое время спустя! – отметила Лидия.
Благодарит «Безопасный дом» за предоставленное видео.
ИСТОЧНИК KP.RU