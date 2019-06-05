2019-06-05T19:08:24+03:00
Происшествия

Выпивший мужчина утонул в пруду под Саратовом

Это пятый погибший на водоемах региона с начала этого лета
Ольга Симонова
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В пруду Анциферов у села Клещевка под Саратовом сегодня, 5 июня, утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, погибший пил на берегу с малознакомыми людьми и выпивший пошел купаться.

Спасатели достали тело на глубине 4 метров и передали следователям.

Напомним, сегодня днем ГУ МЧС сообщало о четырех погибших на водоемах области с начала лета.

Начальник Центра ГИМС Роман Сулейманов также напомнил о мерах предосторожности при отдыхе на воде: не купаться пьяными, в незнакомых местах, не заплывать за буйки и не отплывать далеко на надувных матрасах, а также не оставлять без присмотра детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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