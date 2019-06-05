Выпивший мужчина утонул в пруду под Саратовом
Это пятый погибший на водоемах региона с начала этого лета
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В пруду Анциферов у села Клещевка под Саратовом сегодня, 5 июня, утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, погибший пил на берегу с малознакомыми людьми и выпивший пошел купаться.
Спасатели достали тело на глубине 4 метров и передали следователям.
Напомним, сегодня днем ГУ МЧС сообщало о четырех погибших на водоемах области с начала лета.
Начальник Центра ГИМС Роман Сулейманов также напомнил о мерах предосторожности при отдыхе на воде: не купаться пьяными, в незнакомых местах, не заплывать за буйки и не отплывать далеко на надувных матрасах, а также не оставлять без присмотра детей.
ИСТОЧНИК KP.RU