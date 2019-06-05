Илья Захаров поедет в Корею

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-05T17:02:39+03:00

Он примет участие в чемпионате мира по прыжкам в воду

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Спортсмен из Саратовской области Илья Захаров вошел в состав сборной России.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, такое решение принято по итогам чемпионата России по прыжкам в воду, который прошел в Казани.

Илья Захаров завоевал «золото» в синхронных прыжках и «бронзу» — индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина.

Теперь он поборется за победу в чемпионата мира, который пройдет в Корее с 12 по 28 июля. Там будут разыграны лицензии на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU