Илья Захаров поедет в Корею
Он примет участие в чемпионате мира по прыжкам в воду
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Спортсмен из Саратовской области Илья Захаров вошел в состав сборной России.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, такое решение принято по итогам чемпионата России по прыжкам в воду, который прошел в Казани.
Илья Захаров завоевал «золото» в синхронных прыжках и «бронзу» — индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина.
Теперь он поборется за победу в чемпионата мира, который пройдет в Корее с 12 по 28 июля. Там будут разыграны лицензии на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.
ИСТОЧНИК KP.RU