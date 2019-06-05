2019-06-05T16:55:31+03:00
Происшествия

На трассе под Хвалынском в столкновении с двумя легковушками пострадал водитель грузовика

«Лада Калина» вылетела на встречную полосу
Екатерина Семенова
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На 48-м километре трассы 1Р-228 СызраньСаратовВолгоград в Хвалынском районе столкнулись три автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, участниками аварии стали «Лада Калина», Toyota Corsa и грузовик Volvo с полуприцепом.

По предварительной версии, 41-летний водитель отечественного авто мог не справится с управлением и вылететь на встречную полосу.

На место происшествия выезжали спасатели Хвалынского района, которые оказали помощь пострадавшим и передали их медикам.

В результате госпитализирован 39-летний водитель грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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