На трассе под Хвалынском в столкновении с двумя легковушками пострадал водитель грузовика

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-05T16:55:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На 48-м километре трассы 1Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Хвалынском районе столкнулись три автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, участниками аварии стали «Лада Калина», Toyota Corsa и грузовик Volvo с полуприцепом.

По предварительной версии, 41-летний водитель отечественного авто мог не справится с управлением и вылететь на встречную полосу.

На место происшествия выезжали спасатели Хвалынского района, которые оказали помощь пострадавшим и передали их медикам.

В результате госпитализирован 39-летний водитель грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU