На трассе под Хвалынском в столкновении с двумя легковушками пострадал водитель грузовика
«Лада Калина» вылетела на встречную полосу
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На 48-м километре трассы 1Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Хвалынском районе столкнулись три автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, участниками аварии стали «Лада Калина», Toyota Corsa и грузовик Volvo с полуприцепом.
По предварительной версии, 41-летний водитель отечественного авто мог не справится с управлением и вылететь на встречную полосу.
На место происшествия выезжали спасатели Хвалынского района, которые оказали помощь пострадавшим и передали их медикам.
В результате госпитализирован 39-летний водитель грузовика.
ИСТОЧНИК KP.RU