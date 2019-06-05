Медиарейтинг Исаева «сполз» вместе с саратовскими оползнями
Глава города занимает третье место в ПФО
Изменить размер текста:
Глава Саратова Михаил Исаев опустился в рейтинге «Медиалогии».
Эксперты проанализировали медийную активность и выяснили, что Исаев занимает третью строку по ПФО, упав со второго места.
Наиболее заметными выступлениями Михаила Исаева стали: участие в первомайской демонстрации, поручение провести работу с жителями домов в оползневой территории, а также посещение церемонии открытия 161-го бегового сезона на ипподроме.
Председатель городской думы Виктор Малетин по итогам мая поднялся на строку и занял 24-е место.
ИСТОЧНИК KP.RU