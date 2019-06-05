2019-06-05T16:40:57+03:00
Общество

Медиарейтинг Исаева «сполз» вместе с саратовскими оползнями

Глава города занимает третье место в ПФО
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев опустился в рейтинге «Медиалогии».

Эксперты проанализировали медийную активность и выяснили, что Исаев занимает третью строку по ПФО, упав со второго места.

Наиболее заметными выступлениями Михаила Исаева стали: участие в первомайской демонстрации, поручение провести работу с жителями домов в оползневой территории, а также посещение церемонии открытия 161-го бегового сезона на ипподроме.

Председатель городской думы Виктор Малетин по итогам мая поднялся на строку и занял 24-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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