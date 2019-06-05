2019-06-05T16:33:11+03:00
Общество

Волонтеры Саратова смогут выиграть 2 млн рублей

Принять участие во Всероссийском конкурсе можно с восьми лет
Марина Новопашина
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Саратовцев приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе волонтеров

В прошлом году участница Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2018» Елизавета Пьянзина из Саратовской области одержала победу с проектом «Grean Team».

Ее инициатива победила в категории «Вокруг меня». Награду волонтеру вручил лично президент страны.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, в этом году заявки на конкурс «Доброволец России — 2019» принимают до 16 июня.

Побороться за приз 2 млн. рублей сможет каждый желающий старше 8 лет. Выигранные деньги победитель направит на реализацию своего социального проекта. Отметим, что в прошлом году от нашего региона было подано 184 инициативы.

В этом году участники смогут подать заявки сразу по трем направлениям: «Социальный проект», «Доброе дело», «Творческая работа».

Проект создан по инициативе президента России Владимира Путина в рамках программы АНО «Россия — страна возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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