Волонтеры Саратова смогут выиграть 2 млн рублей
Саратовцев приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе волонтеров
В прошлом году участница Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2018» Елизавета Пьянзина из Саратовской области одержала победу с проектом «Grean Team».
Ее инициатива победила в категории «Вокруг меня». Награду волонтеру вручил лично президент страны.
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, в этом году заявки на конкурс «Доброволец России — 2019» принимают до 16 июня.
Побороться за приз 2 млн. рублей сможет каждый желающий старше 8 лет. Выигранные деньги победитель направит на реализацию своего социального проекта. Отметим, что в прошлом году от нашего региона было подано 184 инициативы.
В этом году участники смогут подать заявки сразу по трем направлениям: «Социальный проект», «Доброе дело», «Творческая работа».
Проект создан по инициативе президента России Владимира Путина в рамках программы АНО «Россия — страна возможностей».
ИСТОЧНИК KP.RU