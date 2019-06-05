В Саратове водитель без прав пытался въехать на детскую площадку

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-05T16:20:51+03:00

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В Саратовской области двое гвардейцев задержали пьяного водителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии региона, в свободное от службы время сержант Никита Фирсов и сотрудник ОМОН на транспорте лейтенант Иван Жуков заметили неадекватного водителя, который врезался в бордюры на своем авто.

Кроме того, мужчина угрожал окружающим ножом и на большой скорости поехал в сторону детской площадки, которая была заполнена ребятишками.

Правоохранители незамедлительно блокировали автомобиль, вытащили ключ из замка зажигания. Убедившись в безопасности окружающих, вызвали сотрудников регионального УГИБДД и следственно-оперативную группу. В салоне автомобиля был обнаружен и изъят нож.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый и лишенный водительских прав за вождение в пьяном виде. При задержании он так же находился в нетрезвом состоянии.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в алкогольном опьянении.

ИСТОЧНИК KP.RU