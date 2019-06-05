В Саратовской области с начала июня тонут только мужчины

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-05T15:28:25+03:00

За время купального сезона на водоемах погибли четыре человека

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В Саратовской области с начала купального сезона 2019, который открылся 1 июня, на водоемах утонули четыре человека.

- Все погибшие купались в непредназначенных для этого местах в состоянии опьянения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона со ссылкой на начальника Центра ГИМС региона Романа Сулейманова.

Так, 1 июня на реке Алтата в Дергачах утонул 39-летний мужчина. 3 июня сразу двое погибших — 21 и 36-летний граждане. Первый купался в пруду Зеркальный в Красноармейске, второй — в пруду Новый села Сосино Аркадакского района.

Последний, на данный момент, мужчина 37 лет погиб в поселке Антоновка Дергачевского района. Он купался в реке Камышевка.

Начальник Центра ГИМС просит жителей не купаться пьяными, в незнакомых местах, не заплывать за буйки и не отплывать далеко на надувных матрасах, а также не оставлять без присмотра детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU