Подросток из Маркса получил награду от Владимира Колокольцева за мужество

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-05T15:26:54+03:00

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Юный житель Маркса Александр Мусихин Саратовской области получил награду от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, министр вручил ему почетную грамоту и ценный подарок за проявленное мужество.

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15-летний Александр Мусихин является участником движения «Юный друг полиции». 2 июля 2018 года он гулял по парку и стал свидетелем попытки ограбления. Злоумышленник намеревался отобрать телефон у девушки-инвалида.

Подросток позвал на помощь и привлек внимание к преступлению, чтобы не дать грабителю скрыться. Нападавший был задержан и передан полиции. Впоследствии Александр Мусихин дал показания против него в суде.

Церемония награждения 20 подростков из разных регионов России прошла в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя. После этого ребята отправились на экскурсию по университету, посетили Красную площадь, Александровский сад и парк Зарядье. Также они познакомились с работой полка конной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU