В Питерке пьяный водитель ухудшил свое положение, предложив ДПСнику взятку

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-05T14:55:57+03:00

Теперь уголовное дело в отношении нарушителя направлено в суд

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В Саратовской области следователи завершили расследование в отношении 48-летнего жителя Питерского района. Его обвиняют в нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и покушении на дачу взятки.

- Следствие считает, что вечером 20 мая 2019 года мужчина без водительских прав ехал на машине по поселку с выключенными фарами, когда его заметили сотрудники ДПС. Он попытался от них скрыться, но не смог. Шофера остановили и в патрульном авто выяснилось, что он пьян, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В ноябре 2018 году гражданина уже привлекали к административной ответственности за передачу управления машиной лицу в состоянии опьянения.

Мужчина понял, что ему грозит, и в салоне авто попытался дать инспектору взятку в виде 1,2 тыс. рублей. Полицейский отказался от денег.

Мужчина во время следствия во всем сознался. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU