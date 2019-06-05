2019-06-05T14:57:05+03:00
Общество

ГИБДД по ночам будет искать шумных мотоциклистов

Нарушителям ночного покоя грозят штрафы по 500 рублей
Екатерина Семенова
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ГИБДД Саратова устраивает рейд по шуму.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганды ведомства, инспекторы будут выявлять слишком громкие автомобили и мотоциклы.

Рейды пройдут по ночам в ближайшую пятницу, субботу и воскресенье. Инспекторы ГИБДД будут измерять шум с помощью спецприбора — шумомера.

- Допустимый уровень не должен превышать более чем на 5 дБ контрольного значения, — сообщили в ГИБДД.

Нарушителям грозит штраф — 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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