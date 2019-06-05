ГИБДД по ночам будет искать шумных мотоциклистов
Нарушителям ночного покоя грозят штрафы по 500 рублей
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ГИБДД Саратова устраивает рейд по шуму.
Как сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганды ведомства, инспекторы будут выявлять слишком громкие автомобили и мотоциклы.
Рейды пройдут по ночам в ближайшую пятницу, субботу и воскресенье. Инспекторы ГИБДД будут измерять шум с помощью спецприбора — шумомера.
- Допустимый уровень не должен превышать более чем на 5 дБ контрольного значения, — сообщили в ГИБДД.
Нарушителям грозит штраф — 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU