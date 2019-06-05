В Энгельсе судимый экс-начальник отдела УФМС снова взялся за старое и незаконно выдал иностранцам паспорта
В Энгельсе следователи завершили расследование в отношении экс-начальника местного отдела УФМС. Его обвиняют в трех эпизодах незаконной выдачи паспортов.
- Следствие считает, что в период с марта по июнь 2015 года мужчина решил выдать троим иностранцам российские паспорта, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Этот сотрудник УФМС уже привлекался ранее к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Во время предварительного следствия гражданин во всем сознался. Сотрудники СК направили ходатайство, чтобы обвиняемому выписали судебный штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU