2019-06-05T14:29:52+03:00
Происшествия

В Энгельсе судимый экс-начальник отдела УФМС снова взялся за старое и незаконно выдал иностранцам паспорта

Мужчина уже привлекался за аналогичное преступление
Ольга Симонова
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В Энгельсе следователи завершили расследование в отношении экс-начальника местного отдела УФМС. Его обвиняют в трех эпизодах незаконной выдачи паспортов.

- Следствие считает, что в период с марта по июнь 2015 года мужчина решил выдать троим иностранцам российские паспорта, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Этот сотрудник УФМС уже привлекался ранее к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Во время предварительного следствия гражданин во всем сознался. Сотрудники СК направили ходатайство, чтобы обвиняемому выписали судебный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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