В Саратове задержали гастербайтера из Таджикистана с крупной партией наркотиков
Его будут судить за покушение на сбыт
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В Саратове будут судить гражданина Таджикистана за попытку стать наркодилером.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, 42-летний мужчина прибыл в наш город на заработки в январе 2019 года.
В апреле его задержали сотрудники Саратовской и Екатеринбургской транспортной полиции в рамках совместной операции. При себе у мужчины имелся сверток с 2 граммами наркотика, а в квартире, где он проживал, еще 150 граммов «синтетики».
Было возбуждено и направлено в Заводской районный суд уголовное дело по факту покушения на сбыт крупной партии наркотиков.
Обвиняемый признал вину.
ИСТОЧНИК KP.RU