В Саратове задержали гастербайтера из Таджикистана с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-05T14:44:22+03:00

Его будут судить за покушение на сбыт

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В Саратове будут судить гражданина Таджикистана за попытку стать наркодилером.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, 42-летний мужчина прибыл в наш город на заработки в январе 2019 года.

В апреле его задержали сотрудники Саратовской и Екатеринбургской транспортной полиции в рамках совместной операции. При себе у мужчины имелся сверток с 2 граммами наркотика, а в квартире, где он проживал, еще 150 граммов «синтетики».

Было возбуждено и направлено в Заводской районный суд уголовное дело по факту покушения на сбыт крупной партии наркотиков.

Обвиняемый признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU