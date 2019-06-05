2019-06-05T14:36:29+03:00
Общество

Банк «Открытие» и «Опора России» заключили соглашение о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства

Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского экономического форума
Екатерина Семенова
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На Петербургском международном экономическом форуме президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент «Опора России» Александр Калинин подписали соглашение о сотрудничестве.

В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ — совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг. Стороны будут реализовывать совместные информационно-аналитические, научно-просветительские и образовательные программы, проводить различные общественно значимые акции и тематические мероприятия с целью популяризации и повышения эффективности развития малого и среднего предпринимательства в различных регионах России.

- Сотрудничество с «Опорой России» — это важный для нас шаг, так как организация объединяет около 400 тыс. предпринимателей, которые создают более 5 млн рабочих мест. Также «Опора России» поддерживает молодежное и женское предпринимательство, которые являются для нас одним из приоритетных сегментов. Мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество, — заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

- Именно такой финансовый институт, как «Открытие», является надежным, долгосрочным и стратегическим партнером. Мы уверены, что подписанное сегодня Соглашение не только закрепит, но и придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Одним из его направлений, безусловно, должно стать повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, разработка и внедрение иных программ поддержки, — прокомментировал президент «Опоры России» Александр Калинин.

Справка:

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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