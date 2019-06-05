2019-06-05T13:50:44+03:00
Происшествия

В Балакове пенсионерка в составе банды похитила 157 млн рублей

Три родственницы орудовали под видом кредитного кооператива десять лет
Ольга Симонова
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В Балакове осудили трех местных жительниц в возрасте от 29 до 70 лет. Их признали виновными в групповом мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

- В 2005 году родственницы под видом законной деятельности в сфере потребительской кооперации создали финансовую пирамиду — кредитный кооператив «Народный кредит», — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Женщины открыли в городе офис и прорекламировали его. Сами они занимали должности председателя правления, директора и бухгалтера.

С апреля 2005 по январь 2015 года злоумышленницы заимствовали у граждан деньги под высокие проценты. Они объясняли схему тем, что будут инвестировать средства. Таким образом, за десять лет дамы похитили у 523 граждан 157 млн рублей.

Суд приговорил двух женщин к шести годам лишения свободы, а третьей — пять лет. Троица будет отбывать свое наказание в колонии общего режима. Каждая из них должна будет выплатить штраф в 100 тыс. рублей.

К тому же еще до суда на их имущество наложили арест. Фемида также удовлетворила гражданские иски потерпевших на сумму причиненного им ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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