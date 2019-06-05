Валерий Радаев на Петербургском форуме примет участие в совещании у Сергея Кириенко
Валерий Радаев на Петербургском форуме примет участие в совещании у Сергея Кириенко
Будет обсуждена реализация нацпроектов
На Петербургском экономическом форуме, который пройдет 6-8 июня, участие примет делегация Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, будет подписан ряд соглашений.
В частности, планируется заключить соглашение о сотрудничестве с Госкорпорацией «Русагро» и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Кроме того, в рамках форума члены саратовской делегации намерены провести ряд встреч с руководителями крупных бизнес-корпораций.
Губернатор Валерий Радаев примет участие в заседании Консультативной комиссии Госсовета РФ по национальным проектам. Вести заседание будет первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Тема обсуждения: «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов».
#ПМЭФ2019
#SPIEF2019
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ИСТОЧНИК KP.RU