СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-05T13:29:52+03:00

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Проект Володина поможет возродить уникальные исторические здания Балакова. Об этом сообщил Instagram volodin.saratov.

- Жители Балакова и участники общественного совета обсудили подготовку проектно-сметной документации для сохранения и восстановления двух историко-культурных объектов. В проект председателя Государственной думы Вячеслава Володина включены здание торгового дома Шмидтов и учебный корпус коммерческого средне-специального училища, — говорится в сообщении.

В этом году предусмотрено финансирование разработки проектно-сметной документации. После этого станет понятно, сколько нужно средств на реставрацию зданий. Всего планируется направить 106,8 млн рублей на 20 объектов в Балаковском, Вольском, Хвалынском, Аткарском и других районах. Также Вячеслав Володин поднял вопрос об увеличении суммы на экспертизу объектов для включения их в перечень памятников историко-культурного наследия.

Председатель президиума общества охраны памятников истории и культуры Балакова Надежда Попова отметила исключительную архитектурную ценность этих двух зданий, которые являются памятниками регионального значения.

- Торговый дом Шмидтов — уникальный памятник, построенный в стиле модерн. Очень интересен и сам по себе, и особенно своими горельефами, в числе которых — изображение бога торговли Меркурия. К сожалению, он серьезно запущен. Жители Балакова надеются, что благодаря проекту Вячеслава Викторовича Володина он обретет вторую жизнь и станет украшением города и жемчужиной туристических маршрутов. А здание коммерческого училища — яркий образец творчества архитектора Салько, внесшего большой вклад в архитектуру саратовской губернии, — рассказала она.

Борис Ниронов проработал в здании на улице Ленина больше 20 лет. Тогда в нем располагалось речное профессиональное училище имени Н. В. Грибанова.

- Это особенность здания — здесь почти всегда шел учебный процесс. Оно для этого очень хорошо приспособлено: высокие потолки, просторные кабинеты, хорошая вентиляция, — пояснил он. — Мы с коллегами очень дорожим нашим училищем, и надеемся, что к его юбилею оно будет в достойном виде. Наше горячее пожелание — сохранить актовый зал и восстановить музей в одном из кабинетов, мы даже готовы принести для него экспонаты.

Депутат Государственной думы Николай Панков отметил, что балаковцы хорошо знают историю своего города и стремятся сохранить богатое архитектурное наследие.

- На встречах люди часто поднимают вопрос о состоянии исторических зданий. И этот проект Вячеслава Володина объединил жителей, краеведов, профессиональных архитекторов. Они с энтузиазмом согласились войти в общественный совет и внести свой вклад в сохранение достояния города. Это не первый проект спикера Госдумы в Балакове по сохранению исторического наследия. Он помогал и с реставрацией музеев. От качества подготовки проектно-сметной документации зависит дальнейшая судьба зданий, и общественный контроль очень важен на этом ответственном этапе, — подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU