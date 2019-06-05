2019-06-05T13:18:36+03:00
Происшествия

В Вольске «пятнадцатая» протаранила «Оку»

Госпитализирован водитель малолитражки
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Вольске Саратовской области лоб в лоб столкнулись «Ока» и ВАЗ-2115.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, авария произошла на улице Цементников.

По предварительной версии, 32-летний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением.

В результате аварии травмы получил 44-летний водитель «Оки». Он был госпитализирован.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Сотрудники облспаса и ГИБДД на месте выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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