В Вольске «пятнадцатая» протаранила «Оку»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-05T13:18:36+03:00

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В Вольске Саратовской области лоб в лоб столкнулись «Ока» и ВАЗ-2115.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, авария произошла на улице Цементников.

По предварительной версии, 32-летний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением.

В результате аварии травмы получил 44-летний водитель «Оки». Он был госпитализирован.

Фото Саратовской областной службы спасения

Сотрудники облспаса и ГИБДД на месте выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU