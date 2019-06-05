В Вольске «пятнадцатая» протаранила «Оку»
Госпитализирован водитель малолитражки
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Вольске Саратовской области лоб в лоб столкнулись «Ока» и ВАЗ-2115.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, авария произошла на улице Цементников.
По предварительной версии, 32-летний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением.
В результате аварии травмы получил 44-летний водитель «Оки». Он был госпитализирован.
Фото Саратовской областной службы спасения
Сотрудники облспаса и ГИБДД на месте выясняют обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU