Саратовская область получит 127 млн рублей после подписания соглашения на форуме в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-05T13:41:20+03:00

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На Петербургском экономическом форуме Саратовская область планирует подписать соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, церемония подписания запланирована на 7 июня.

Саратовская область досрочно закончит программу переселения граждан из аварийного жилья, что будет отражено в соглашении. До конца 2021 года новые квартиры получат более 9,7 тыс. человек из 4,5 тыс. разваливающихся домов.

На эти цели будет потрачено свыше 4,5 млрд рублей. Ранее, 3 июня, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку от региона на выделение средств по программе — это более 425 млн рублей, на которые за 2019-2020 годы будут расселены 475 аварийных квартир. Из них 127 млн рублей область получит сразу после подписания соглашения.

#ПМЭФ2019

#SPIEF2019

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ИСТОЧНИК KP.RU