Саратовская область получит 127 млн рублей после подписания соглашения на форуме в Петербурге
На Петербургском экономическом форуме Саратовская область планирует подписать соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, церемония подписания запланирована на 7 июня.
Саратовская область досрочно закончит программу переселения граждан из аварийного жилья, что будет отражено в соглашении. До конца 2021 года новые квартиры получат более 9,7 тыс. человек из 4,5 тыс. разваливающихся домов.
На эти цели будет потрачено свыше 4,5 млрд рублей. Ранее, 3 июня, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку от региона на выделение средств по программе — это более 425 млн рублей, на которые за 2019-2020 годы будут расселены 475 аварийных квартир. Из них 127 млн рублей область получит сразу после подписания соглашения.
#ПМЭФ2019
#SPIEF2019
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ИСТОЧНИК KP.RU