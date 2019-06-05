Панков: Плохо у Навального с кадрами на местах

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-05T13:13:38+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Во время рабочей встречи в Балаково подошел координатор местного штаба Навального. Что скажу? Видимо, плохой он координатор. Во-первых, совсем не владеет матчастью. Прежде чем обвинять меня в пользовании квартирой в Москве, мог бы выяснить, что это служебное жилье, которое есть у всех депутатов Госдумы. Во-вторых, так и не ответил, на какие доходы живет и одевается (кстати, модно). Не сказал и за какие заслуги дочь Навального поступает на бюджет в престижный зарубежный вуз. Зато признался, что сидел в тюрьме, где его, видимо, содержали на наши налоги (сам он налоги, судя по всему, не платит). А на вопрос, финансируется ли Навальный из-за границы, ответил мне — да. Возможно, что Дуров и Чичваркин. Да, плохо у Навального с кадрами на местах, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU