В Воскресенском районе мужчина избил родственницу на 15 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-05T12:21:43+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области в суд обратился местный прокурор.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном органе, заявитель в своем иске потребовал от 55-летнего жителя села Березняки выплатить средства, потраченные на лечение потерпевшей.

Известно, что в новогодние праздники 2017 года у мужчины возник конфликт с 25-летней родственницей. Мужчина нанес женщине травмы, повлекшие средний вред здоровью. В итоге пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам.

Лечение стоимостью более 15 тыс. рублей оплатили за счет страховки.

Совершивший преступление выплатил средства потерпевшей по постановлению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU