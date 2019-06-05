В Воскресенском районе мужчина избил родственницу на 15 тыс. рублей
В Воскресенском районе Саратовской области в суд обратился местный прокурор.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном органе, заявитель в своем иске потребовал от 55-летнего жителя села Березняки выплатить средства, потраченные на лечение потерпевшей.
Известно, что в новогодние праздники 2017 года у мужчины возник конфликт с 25-летней родственницей. Мужчина нанес женщине травмы, повлекшие средний вред здоровью. В итоге пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам.
Лечение стоимостью более 15 тыс. рублей оплатили за счет страховки.
Совершивший преступление выплатил средства потерпевшей по постановлению суда.
ИСТОЧНИК KP.RU