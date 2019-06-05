2019-06-05T11:59:13+03:00
Общество

Ночью на Челюскинцев сняли 2 тыс. кв. м асфальта

Старый асфальт будут менять на новый в рамках нацпроекта
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня ночью, 5 июня, на улице Челюскинцев сняли 2 тыс. кв. м старого асфальта, на Новоузенской — 1 675 кв. м.

- На улице 2-я Садовая завершено фрезерование участка площадью более 23 тыс. кв. м. Работы ведутся круглосуточно в рамках нацпроекта, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также на Театральной площади уложили выравнивающий слой — почти 4 тыс. кв. м, на Лунной — 1,5 тыс. кв. м.

Ночью на Блинова рабочие также уложили новое покрытие. Общая площадь работ составила 1,8 тыс. кв. м.

Днем работы будут проводиться на Фруктовом проезде, Елшанской и Встречной улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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