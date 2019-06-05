Саратовская область заняла 56-е место в экорейтинге по России

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-05T12:28:00+03:00

Регион поднялся на одну строчку, по сравнению с зимним рейтингом

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Саратовская область заняла 56-е место среди российских регионов в «Национальном экологическом рейтинге».

Он составлен общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам весны 2019 года.

Сводный экологический индекс области в этом рейтинге составил 50. Он складывается из природо-охранного индекса — 43, социально-экологического индекса — 62 и промышленно-экологического индекса — 41.

При этом по данным за 2008 год, когда рейтинг впервые был составлен, сводный индекс области составлял 53 и регион занял 19-е место. Минимальное значение — 35 — было достигнуто зимой 2014-2015 годов. Тогда область упала в тройку антилидеров и заняла 83-е место.

По сравнению с предыдущим периодом, зимой 2018-2019 годов, область поднялась в рейтинге на одну позицию с 57-го места.

Лидерами экологического рейтинга весны 2019 года стали: Тамбовская область, Алтайский край, республика Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU