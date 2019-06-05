Жители Ленинского района останутся без горячей воды до конца недели
Во время гидравлических испытаний выявлены дефекты теплосетей
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Отключение горячей воды в Ленинском районе Саратова продолжается.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», срок работ на теплосетях продлен до конца недели.
В ходе гидравлических испытаний магистрали №8 от Саратовской ТЭЦ-5 были выявлены дефекты теплосетей. Сейчас на месте работают 22 ремонтные бригады и более 60 единиц техники.
Без горячей воды остаются жители домов на 1-м Топольчанском проезде, улицах Академика Семенова, Артиллерийская, Батавина, Блинова, Гришаева, Еремина, Зыбина, Лисина, Мысникова, Навашина, Оржевского, Панченко, Тархова, Техническая, Топольчанская, 2-й проезд Блинова.
ИСТОЧНИК KP.RU