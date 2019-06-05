2019-06-05T11:36:30+03:00
Общество

В Саратове состоится бесплатный образовательный семинар для представителей бизнеса

Екатерина Семенова
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Руководители и собственники бизнеса смогут стать участниками бесплатного практикума «Как быть успешным в цифровом мире» от ведущих профессионалов региона.

Организатором и главным спонсором мероприятия стал АО «НВКбанк».

Приглашенные эксперты расскажут:

- О нюансах работы по Федеральному закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

- Как быть успешным в цифровом мире: смена парадигмы мышления потребителей

- Как превратить цифровые инновации в реальную ценность для бизнеса

В рамках семинара предоставляется возможность получить персональные ответы и рекомендации по интересующим вопросам.

Мероприятие состоится 14 июня 2019 года в 10:00 в гостинице «Богемия» (Саратов, улица Железнодорожная, 72).

Присоединиться к семинару и узнать программу мероприятия возможно по ссылке: https://forms.gle/oEFge2oBpJCYxLTG9

Количество мест ограничено!

Справка

Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» основано в 1990 году и является одним из первых коммерческих банков Саратова. За 28 лет работы Банк зарекомендовал себя как надежный партнер на финансовом рынке региона. Своим клиентам НВКбанк предоставляет широкий спектр банковских услуг.

На правах рекламы.

Лицензия на осуществление банковских операций № 931 от 22.04.2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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