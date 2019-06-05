В Саратове мужчина грабил, воровал и забил до смерти друга
В Ленинском районе Саратова следователи завершили расследование в отношении 52-летнего рецидивиста, имеющего четыре непогашенные судимости. Теперь его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, грабеже и краже.
- Следствие считает, что днем 10 марта 2019 года мужчина пил в гостях у 59-летнего приятеля и его сожительницы в доме на проспекте 50 лет Октября. Во время застолья хозяин заметил, что друг оказывает знаки внимания его даме и высказал ему это. Мужчины начали ругаться, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Злоумышленник толкнул владельца жилища на стекло, стоящее у стены. Потерпевший упал и порезался. Однако рецидивист не унимался. Когда товарищ встал, он вновь сбил его с ног и начал избивать по всему телу.
В это время женщина пыталась оттащить мужчину от возлюбленного, но не смогла.
Гражданин выместил свою злость и ушел, а свидетельница побежала к соседям, чтобы вызвать «скорую» и полицию. Прибывшие медики только подтвердили смерть.
Судмедэкспертиза установила, что мужчина умер от тупой сочетанной травмы головы и шеи, сопровождающейся кровоизлиянием в мозг.
Полицейские быстро нашли и задержали 52-летнего злоумышленника
Во время следствия оказалось, что мужчина также утром 4 марта на улице Шехурдина залез в открытую машину и вытащил оттуда пневматический пистолет за 6,9 тыс. рублей. После он продал похищенное.
Еще раньше, вечером 12 декабря 2018 года, злоумышленник встретил на улице Тулайкова пожилого мужчину и потребовал от него денег на алкоголь. Тот отказался.
Тогда рецидивист сам вытащил из кармана гражданина телефон за 800 рублей и кошелек с 300 рублями, а после ушел.
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU