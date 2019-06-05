В Саратове мужчина грабил, воровал и забил до смерти друга

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-05T11:12:40+03:00

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В Ленинском районе Саратова следователи завершили расследование в отношении 52-летнего рецидивиста, имеющего четыре непогашенные судимости. Теперь его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, грабеже и краже.

- Следствие считает, что днем 10 марта 2019 года мужчина пил в гостях у 59-летнего приятеля и его сожительницы в доме на проспекте 50 лет Октября. Во время застолья хозяин заметил, что друг оказывает знаки внимания его даме и высказал ему это. Мужчины начали ругаться, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Злоумышленник толкнул владельца жилища на стекло, стоящее у стены. Потерпевший упал и порезался. Однако рецидивист не унимался. Когда товарищ встал, он вновь сбил его с ног и начал избивать по всему телу.

В это время женщина пыталась оттащить мужчину от возлюбленного, но не смогла.

Гражданин выместил свою злость и ушел, а свидетельница побежала к соседям, чтобы вызвать «скорую» и полицию. Прибывшие медики только подтвердили смерть.

Судмедэкспертиза установила, что мужчина умер от тупой сочетанной травмы головы и шеи, сопровождающейся кровоизлиянием в мозг.

Полицейские быстро нашли и задержали 52-летнего злоумышленника

Во время следствия оказалось, что мужчина также утром 4 марта на улице Шехурдина залез в открытую машину и вытащил оттуда пневматический пистолет за 6,9 тыс. рублей. После он продал похищенное.

Еще раньше, вечером 12 декабря 2018 года, злоумышленник встретил на улице Тулайкова пожилого мужчину и потребовал от него денег на алкоголь. Тот отказался.

Тогда рецидивист сам вытащил из кармана гражданина телефон за 800 рублей и кошелек с 300 рублями, а после ушел.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU