В Быковом Отроге 16-летний подросток на скутере врезался в иномарку
Мальчик получил травмы
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В селе Быков Отрог Балаковского района Саратовской области вчера, 4 июня, случилось ДТП с участием несовершеннолетнего скутериста.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, на въезде в село 16-летний подросток на скутере врезался в автомобиль Chevrolet Lacetti, которым управлял 60-летний водитель.
Мальчик получил травмы.
Напомним, ГИБДД области ранее обращалась к родителям несовершеннолетних водителей двухколесного транспорта с просьбой нести ответственность за детей.
ИСТОЧНИК KP.RU