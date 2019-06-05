В Быковом Отроге 16-летний подросток на скутере врезался в иномарку

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-05T11:18:04+03:00

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В селе Быков Отрог Балаковского района Саратовской области вчера, 4 июня, случилось ДТП с участием несовершеннолетнего скутериста.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, на въезде в село 16-летний подросток на скутере врезался в автомобиль Chevrolet Lacetti, которым управлял 60-летний водитель.

Мальчик получил травмы.

Напомним, ГИБДД области ранее обращалась к родителям несовершеннолетних водителей двухколесного транспорта с просьбой нести ответственность за детей.

ИСТОЧНИК KP.RU