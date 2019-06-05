Регоператор организует обновление контейнерного парка в Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-05T11:00:28+03:00

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Региональный оператор организует обновление контейнерного парка в Саратовской области

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами продолжает реализацию программы обновления инфраструктуры вывоза на территории Саратовской области. В рамках обновления контейнерного парка в селе Старые Озинки Озинского района мусоровывозящей компанией был установлен 22-тысячный новый контейнер для сбора ТКО.

Регоператор обеспечивает кардинальное обновление технологического оснащения инфраструктуры вывоза. Проводится замена контейнеров и бункеров различных типов и объемов. Мусоровывозящие компании продолжают выводить из эксплуатации устаревшие и сломанные баки, а также наращивать контейнерные мощности.

Установка новых контейнеров ведется на определенных органами местного самоуправления и закрепленных в соответствующем реестре площадках. Напомним, обязанность по организации контейнерных площадок, соответствующих нормативам по их обустройству, несет собственник земельного участка, на котором она расположена: управляющие организации или органы местного самоуправления. На соответствующих СанПиН площадках Региональный оператор, совместно с администрациями, размещает щиты с информацией о системе обращения с ТКО в Саратовской области.

- Мы видим активную работу мусоровывозящих компаний по закупке и расстановке контейнеров в зоне обслуживания. Это показатель инвестиций в инфраструктуру вывоза, а также эффективной работы создаваемой отрасли. В селах появляется удобный и цивилизованный сбор отходов. Жители уже оценили преимущества использования контейнеров, перед бестарным сбором. Наша задача — организовать предоставление качественной и современной коммунальной услуги, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Весь объем вновь образованного мусора в зоне обслуживания Регионального оператора проходит экологически безопасные обработку и захоронение на мусороперерабатывающих комплексах в полном соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU