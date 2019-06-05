СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-05T10:57:32+03:00

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В Энгельсе замечен ярко-рыжий пудель.

Жители сообщили «КП-Саратов», что пес заметно выделяется среди своих сородичей из-за необычного окраса, тем самым привлекая повышенное внимание прохожих.

«Местную достопримечательность» неоднократно видели во время прогулок по набережной и на близлежащих улицах.

Хозяйка рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что пудель — мальчик, его зовут Стив.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/712959" frameborder="0"></iframe> По Энгельсу гуляет ярко-оранжевый пудель Стив.

ИСТОЧНИК KP.RU