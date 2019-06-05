По Энгельсу гуляет ярко-оранжевый пудель
Огненный окрас пса никого не оставляет равнодушным [видео]
Оранжевый пудель Стив гуляет по Энгельсу
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В Энгельсе замечен ярко-рыжий пудель.
Жители сообщили «КП-Саратов», что пес заметно выделяется среди своих сородичей из-за необычного окраса, тем самым привлекая повышенное внимание прохожих.
«Местную достопримечательность» неоднократно видели во время прогулок по набережной и на близлежащих улицах.
Хозяйка рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что пудель — мальчик, его зовут Стив.
По Энгельсу гуляет ярко-оранжевый пудель Стив.
ИСТОЧНИК KP.RU