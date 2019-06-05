2019-06-05T11:43:59+03:00
Общество

В Саратовской области возбуждено десять дел по хищениям средств госпрограмм

Самое «криминальное» направление — развитие сельского хозяйства
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено десять уголовных дел по фактам хищения денежных средств по госпрограммам.

Как заявил зампрокурора Саратовской области Геннадий Анисимов на заседании правительства, был проведен анализ исполнения федеральных программ, реализуемых в регионе, и вскрылись серьезные проблемы в части контроля за расходованием средств.

Большая часть уголовных дел возбуждена по нарушениям, выявленным по программе развития сельского хозяйства.

Кроме того, зампрокурора обратил внимание, что не заложено финансирование на программу противодействия терроризму и экстремизму.

Первый замминистра экономического развития Юлия Винокурова не смогла дать конкретного ответа по вопросы финансирования программы противодействия терроризму. По вопросу недостаточного контроля за расходованием средств на госпрограммы она заявила, что это не оказало влияния на их эффективность.

- Но все отражено в отчетах и должны быть приняты соответствующие меры, — заявила она.

Вице-губернатор Александр Стрелюхин подтвердил, что проблемы есть и необходимо усилить контроль, введя личную ответственность. Также он напомнил, что по итогам прошлого года области пришлось вернуть в федеральный бюджет 457 млн рублей средств, которые не были израсходованы. Из них 106,4 млн рублей — по причине невыполнения подрядчиками своих обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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