2019-06-05T10:08:39+03:00
Происшествия

У села под Саратовом мужчина в маске избил и ограбил женщину

Злоумышленником оказался уже сидевший гражданин
Ольга Симонова
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области полиция вчера, 4 июня, задержала подозреваемого в ограблении.

- 61-летняя жительница поселка Свободный обратилась к правоохранителям 29 мая. Она рассказала, что в то же утро в 800 метрах от села Лесная Нееловка кто-то в маске с прорезями для глаз избил ее и отобрал сумку, в которой были документы и телефон Samsung, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция возбудила дело по статье «Грабеж» и задержала злоумышленника. Им оказался 37-летний житель села 1-я Ханеневка. Мужчина уже ранее отбывал сроки за аналогичное преступление и кражу.

Похищенное у гражданина изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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