Начата проверка гибели пенсионерки и ее сына на пожаре в селе Лисичкино

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-05T10:17:34+03:00

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В Аткарском районе Саратовской области в сгоревшем доме найдены два трупа.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата проверка.

Около 23:30 вчера, 4 июня, жительница Аткарска сообщила в полицию, что ее 27-летний брат забил мать до смерти и собирается поджечь дом. Об этом он рассказал ей по телефону.

Действительно, в селе Лисичкино ночью сгорел частный дом. На пепелище были найдены тела 66-летней женщины со следами насильственной смерти, а также ее 27-летнего сына.

По предварительной версии, вечером 4 июня мужчина избил мать кулаками по голове и телу. После этого он оттащил труп на участок за домом. Жилище и сарай злоумышленник облил бензином и поджег. Предположительно, он мог погибнуть во время пожара.

По факту гибели пенсионерки следователи начали проверку. Обстоятельства гибели ее сына устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU