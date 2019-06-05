В парке в Комсомольском поселке Саратова у женщины украли сумку

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-05T09:56:51+03:00

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В Саратове полиция вчера, 4 июня, нашла подозреваемого в краже.

- В отдел с заявлением 34-летняя потерпевшая обратилась в тот же день и рассказала, что у нее украли сумку, в которой был телефон, днем 31 мая, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Воровство произошло в парке имени Гагарина в Комсомольском поселке.

Правоохранители доставили 47-летнего ранее не судимого мужчину. Он во всем признался, телефон у него изъяли и возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU