Делегация «ФосАгро» примет участие в ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-05T10:50:34+03:00

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Санкт-Петербург, один из самых красивых городов мира, в эти дни превратился еще и в один из главных экономических центров планеты. Здесь с 6 по 8 июня представители более сотни государств будут обсуждать будущее экономики и бизнеса в рамках ежегодного Петербургского международного экономического форума.

Уже 22 года мировое деловое сообщество собирается на берегах Невы. Форум объединяет на одной площадке руководителей крупнейших российских и иностранных компаний, глав государств и политических лидеров, председателей правительств, вице-премьеров, министров, губернаторов. Всего более 10 тыс. человек. Руководство «ФосАгро», включая зарубежных независимых директоров, ежегодно принимает активное участие в форуме. В этом году компания является партнером мероприятия с застройкой стенда, представляющего концепцию «Безопасные для здоровья людей и окружающей среды удобрения» (Экспофорум, Пассаж, стенд №15 напротив Павильона F). Возглавят делегацию «ФосАгро» председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор, экс-глава Лондонской Фондовой биржи Ксавье Роле и генеральный директор компании Андрей Гурьев.

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В рамках панельных дискуссий, круглых столов и деловых встреч топ-менеджеры «ФосАгро» поделятся успешным опытом в планировании и реализации долгосрочных стратегий развития, направленных на повышение конкурентоспособности в России и за рубежом, укрепление позиций среди глобальных лидеров отрасли в качестве одного из самых эффективных производителей фосфорных удобрений, а также в области корпоративной социальной ответственности и решении глобальных вызовов, таких, как ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и защита почвенных ресурсов планеты.

- Компания «ФосАгро», как неизменный участник ПМЭФ примет участие в 12 круглых столах и панельных сессиях, подпишет семь соглашений с регионами присутствия в области социально-экономического сотрудничества и своими партнерами по развитию портовой инфраструктуры, проведет встречи и презентации с российскими и зарубежными инвесторами, — поделился планами генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Мы расскажем участникам форума о том вкладе, который компания вносит в обеспечение международной продовольственной безопасности, снабжая аграриев России и 100 стран мира высокоэффективными и безопасными для здоровья людей и окружающей среды удобрениями. «ФосАгро» бросает вызов глобальным проблемам по ликвидации голода, сохранению почв во всем мире и устойчивому развитию, являясь единственной российской компанией, которую ЮНЕСКО и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выбрали для финансирования на внебюджетной основе инициатив в области Зеленой Химии и сохранения почвенных ресурсов.

Одной из ключевых тем нынешнего ПМЭФ станет тема достижения устойчивого и сбалансированного развития. Поэтому участникам форума, без сомнения, будет интересен опыт «ФосАгро» в области корпоративной социальной ответственности. Компания ежегодно направляет на социальные и благотворительные проекты свыше 2,5 млрд рублей, реализует корпоративную жилищную программу, социальные проекты в области здравоохранения, медицины, образования, поддерживает детско-юношеский и профессиональный спорт, постоянно работает над улучшением коллективных договоров. За последние пять лет почти 20 млрд рублей было направлено на реализацию экологических и природоохранных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU