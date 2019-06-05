2019-06-05T09:48:24+03:00
Общество

Чтобы ни одна мышь не проскользнула: Радаев поручил обеспечить безопасность в летних лагерях Саратова

2,5 тыс. детей не смогли отправиться на отдых в первую смену
Екатерина Семенова
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Почти 2,5 тыс. детей не смогли заехать в летние лагеря Саратова.

На заседании правительства губернатор Валерий Радаев напомнил, что первые смены были отменены из-за высокого риска заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Глава региона сообщил, что половина из детей была перераспределена в другие лагеря.

Также он призвал активнее использовать площадки с дневным пребыванием детей, «чтобы никого не обидеть».

По словам Валерия Радаева, главное — обеспечить 100-процентную безопасность детей.

- Чтобы ни одна мышь не проскользнула, — подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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