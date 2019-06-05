Саратовчанка получила штраф 15 тыс. рублей за покупку наркотиков

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-05T09:38:06+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова осудили 22-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

- Утром 20 марта 2019 года девушка, будучи в квартире на улице Рахова, узнала в интернете адрес закладки с веществом массой не менее 0,55 грамма и забрала его. После злоумышленница разделила дурь на две части и стала хранить при себе, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В тот же день вечером гражданку задержала полиция у одного из домов на улице Емлютина.

Суд назначил девушке штраф 15 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU