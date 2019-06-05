Саратовчанка получила штраф 15 тыс. рублей за покупку наркотиков
Во Фрунзенском районе Саратова осудили 22-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
- Утром 20 марта 2019 года девушка, будучи в квартире на улице Рахова, узнала в интернете адрес закладки с веществом массой не менее 0,55 грамма и забрала его. После злоумышленница разделила дурь на две части и стала хранить при себе, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
В тот же день вечером гражданку задержала полиция у одного из домов на улице Емлютина.
Суд назначил девушке штраф 15 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU