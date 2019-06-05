Рецидивист торговал крадеными телефонами на конечной трамвая №9 в Саратове
В 18:05 4 июня в полицию Заводского района Саратова обратилась 49-летняя гражданка с заявлением о краже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 11 мая неизвестный обманным путем завладел мобильным телефоном Honor 10 в синем корпусе в магазине по улице Огородная, 172а.
Сотрудниками уголовного розыска доставлен в отдел полиции 30-летний безработный, ранее отбывавший срок за кражу.
Тем же вечером в 19:15 поступило еще одно заявление от 54-летнего гражданина о похищении мобильного телефона.
В ведомстве сообщили, что 26 мая в рюмочной на улице Огородная, 151 неизвестный украл гаджет Prestigio в золотистом корпусе.
Установлено, что данное преступление совершил тот же мужчина.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный признался в содеянном, а так же сообщил, что оба похищенных телефона продал на конечной остановке трамвая №9 по улице Огородная, 162Б.
ИСТОЧНИК KP.RU