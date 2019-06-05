Рецидивист торговал крадеными телефонами на конечной трамвая №9 в Саратове

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-05T09:30:16+03:00

Мужчина похищал мобильники в магазине и рюмочной

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В 18:05 4 июня в полицию Заводского района Саратова обратилась 49-летняя гражданка с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 11 мая неизвестный обманным путем завладел мобильным телефоном Honor 10 в синем корпусе в магазине по улице Огородная, 172а.

Сотрудниками уголовного розыска доставлен в отдел полиции 30-летний безработный, ранее отбывавший срок за кражу.

Тем же вечером в 19:15 поступило еще одно заявление от 54-летнего гражданина о похищении мобильного телефона.

В ведомстве сообщили, что 26 мая в рюмочной на улице Огородная, 151 неизвестный украл гаджет Prestigio в золотистом корпусе.

Установлено, что данное преступление совершил тот же мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный признался в содеянном, а так же сообщил, что оба похищенных телефона продал на конечной остановке трамвая №9 по улице Огородная, 162Б.

ИСТОЧНИК KP.RU