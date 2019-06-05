На ремонт школьных крыш Саратовской области выделят 200 млн рублей
Крыши рушились от снега этой зимой
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На ремонт школьных крыш в Саратовской области планируется дополнительно выделить 200 млн рублей.
Как сообщил на заседании правительства губернатор Валерий Радаев, такой вопрос он внес на повестку дня заседания облдумы в июне.
Глава региона напомнил, что необходимость дополнительного финансирования возникла из-за многочисленного разрушения крыш от тяжести снега этой зимой.
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ИСТОЧНИК KP.RU